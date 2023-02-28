Москва, 28 февраля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Серверы некоторых российских телеканалов и радиостанций были взломаны. Об этом 28 февраля сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее появилась информация, что телеканалы 2×2 и ТНТ4 подверглись атакам хакеров. По словам зрителей, вместо трансляции в эфире предупредили о якобы имеющейся ракетной угрозе.

Напомним, что 23 февраля атаке украинских хакеров подверглись радиостанции «Спутник в Крыму» и «Вера». Так, в эфире радио «Вера» передавалось обращение начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова и звучал гимн Украины.

А 22 февраля похожей атаке подверглись радиостанции в Воронежской, Белгородской и Курганской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в оперштабе Белгородской области подтвердили, что информация о воздушной тревоге на нескольких радиостанциях Белгорода является ложной.