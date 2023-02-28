Санкт-Петербург, 28 февраля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге не принимает самолёты из-за введения плана «Ковёр». Об этом 28 февраля сообщает Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Отмечается, что план «Ковёр» ввели из-за неопознанного объекта в воздухе. По информации канала, в небо над городом подняли истребители.

Сейчас, согласно сервису Flightradar, гражданские самолёты не приближаются к Санкт-Петербургу.

Сигнал «Ковёр» подают при незаконном пересечении границы или появлении неопознанного объекта.