СМИ: аэропорт Пулково не принимает самолёты из-за неопознанного объекта
СМИ: в Санкт-Петербурге ввели план «Ковёр» и не принимают самолёты из-за неопознанного объекта
Санкт-Петербург, 28 февраля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге не принимает самолёты из-за введения плана «Ковёр». Об этом 28 февраля сообщает Telegram-канал Baza.
Иван Шилов ИА REGNUM
Аэропорт «Пулково»
Отмечается, что план «Ковёр» ввели из-за неопознанного объекта в воздухе. По информации канала, в небо над городом подняли истребители.
Сейчас, согласно сервису Flightradar, гражданские самолёты не приближаются к Санкт-Петербургу.
Сигнал «Ковёр» подают при незаконном пересечении границы или появлении неопознанного объекта.