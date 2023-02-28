Майкоп, 28 февраля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. На территории Адыгеи упал неустановленный летательный аппарат, сообщил 28 февраля глава региона Мурат Кумпилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Республика Адыгея

«В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, жертв и пострадавших нет, есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.