Улан-Удэ, 28 февраля, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Массовую драку с участием подростков предотвратили полицейские в Улан-Удэ. Об этом сообщили 28 февраля в пресс-службе управления МВД России по Бурятии.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Ранее в соцсетях появилось видео с большой группой подростков, собравшейся у торгового центра «Форум». Из комментариев к ролику следовало, что они готовят «забив» с участием 80 человек. Информация об этом поступила в полицию.

«Сотрудниками полиции нарушения общественного порядка не допущено. В УМВД России по Улан-Удэ доставлено восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Отмечается, что подростки отнесли себя к неформальному движению, известному как «ЧВК Рёдан».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве после беспорядков 24 и 25 февраля задержали более 350 человек, в основном подростков, предположительно причастных к «ЧВК Рёдан». У некоторых нашли ножи, газовые баллончики и страйкбольные пистолеты. Массовые драки подростков в конце февраля также произошли в ряде городов Украины.

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