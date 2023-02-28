Командир сухопутных войск ВСУ назвал напряженной ситуацию под Артёмовском

Киев, , 10:43 — REGNUM Ситуация для ВСУ около Артёмовска характеризуется как крайне напряжённая. Об этом 28 февраля заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная», — приводит его слова пресс-служба министерства обороны Украины.

Он уточнил, что за освобождение Артёмовска сражаются наиболее подготовленные штурмовые российские отряды ЧВК «Вагнер», которые пытаются прорвать оборону ВСУ и окружить город.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что положение ВСУ под Бахмутом и Угледаром самое сложное.