Белгородский оперштаб назвал фейком сообщения о воздушной тревоге
Белгород, 28 февраля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Информация о воздушной тревоге на нескольких радиостанциях Белгорода является ложной. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале, вещание, предположительно, взломали представители «сопредельного государства».
Уточняется, что на радиостанциях прозвучали сообщения о якобы воздушной угрозе и призывы спуститься в укрытия.
«Цель сообщения — посеять панику среди мирных белгородцев», — говорится в сообщении оперштаба.
Как сообщало ИА REGNUM, телеканалы 2×2 и ТНТ4 подверглись атакам хакеров.