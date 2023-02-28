Белгород, 28 февраля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Информация о воздушной тревоге на нескольких радиостанциях Белгорода является ложной. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале, вещание, предположительно, взломали представители «сопредельного государства».

Уточняется, что на радиостанциях прозвучали сообщения о якобы воздушной угрозе и призывы спуститься в укрытия.

«Цель сообщения — посеять панику среди мирных белгородцев», — говорится в сообщении оперштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, телеканалы 2×2 и ТНТ4 подверглись атакам хакеров.