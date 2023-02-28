Москва, , 10:28 — REGNUM На весну 2023 года назначено «большое контрнаступление ВСУ» предположительно в направлении Крыма, и это решение не столько президента Украины Владимира Зеленского, а НАТО и США. Об этом написал обозреватель РИА Новости Дмитрий Бавырин.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он также отметил, что в России на заявление Зеленского о подготовке вторжения ВСУ в Крым давно был готовый ответ: «Только попробуй, клоун». При этом Бавырин отмечает, что, к сожалению, такой ответ больше не подходит, поскольку этот «клоун» неизбежно попробует.

Автор уточняет, что ещё месяц назад о контрнаступлении ВСУ говорилось полунамеками, а теперь уже об этом говорится прямо, так как скрывать подготовку к наступлению глупо, ведь, например, танки для других целей не нужны, а в этом году на Украину поставляют преимущественно танки.

Бавырин отмечает, что целью контрнаступления является нанесение Вооружённым силам России локального военного поражения, а также стремление доказать, что многомиллиардная поддержка Украины приносит свои результаты.

«В общем, это не клоунада, это гораздо хуже. Это прямая и непосредственная угроза безопасности и территориальной целостности России с применением современного оружия НАТО. Уже поэтому шутки кончились», — предупреждает автор.