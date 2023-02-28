«Яндекс» запустил мобильное приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов

Москва, , 10:24 — REGNUM Сервис «Яндекс Путешествия» запустил мобильное приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов. Об этом 28 февраля сообщает РБК.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в ходе поиска отелей пользователи смогут отсортировать их по восьми фильтрам — в соответствии с рейтингом, расположением, количеством звёзд, наличием питания и по другим параметрам. Кроме того, присутствует возможность искать варианты с бесплатной отменой. Также вместе с ценой можно увидеть размер кешбэка.

После бронирования гостиницы во вкладке «Поездки» будут выведены информация о путешествии, прогноз погоды, рекомендации из «Яндекс. Афиши».

При поиске авиабилетов пользователи смогут указать время вылета и прилёта, выбрать аэропорты и авиакомпании, а также количество пересадок.

Новое приложение станет альтернативой сервисам Booking и Airbnb, которые в 2022 году приостановили работу в России.