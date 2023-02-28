Красногорск, 28 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Телеканалы 2×2 и ТНТ4 подверглись атакам хакеров. Об этом сообщают очевидцы в Подмосковье и Ленинградской области, а также это подтверждают публикации ряда телеграм-каналов.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское телевидение

Зрители рассказали, что вместо трансляции в эфире предупреждают о якобы имеющейся ракетной угрозе.

Напомним, что 23 февраля атаке украинских хакеров подверглись радиостанции «Спутник в Крыму» и «Вера». Так, в эфире радио «Вера» передавалось обращение начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова и звучал гимн Украины.

А 22 февраля похожей атаке подверглись радиостанции в Воронежской, Белгородской и Курганской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, около 6 тыс. файлов с документами кадровой службы украинского националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнародовала хакерская группировка RaHDit с помощью портала «НемеZида».