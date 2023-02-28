Пушилин назвал освобождение района Ступки в Артёмовске серьезным успехом
Донецк, 28 февраля 2023, 10:19 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал серьезным успехом освобождение микрорайона Ступки в Артёмовске.
Он добавил, что «вагнеровцы» в непростых условиях, но продолжают движение вперед, что бы противник ни делал, поселок за поселком освобождают.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что практически все дороги в город находятся под огневым контролем ВС РФ, но Киев ещё не готов сдать Артёмовск — и «в этой мясорубке украинский режим продолжает перемалывать своих же военных».
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские штурмовые отряды ведут боевые действия уже почти в центре Артёмовска.
Все пути в город находятся под огневым контролем ВС России. Вместе с тем Кимаковский предупредил, что пока рано вести разговор об оперативном окружении населенного пункта.
Также отметим, президент Украины Владимир Зеленский особо выделил сложную обстановку под Артёмовском в Донецкой Народной Республике, докладывая о положении ВСУ.
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