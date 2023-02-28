Донецк, 28 февраля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал серьезным успехом освобождение микрорайона Ступки в Артёмовске.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Что касается артёмовского направления, безусловно, там есть успех у ребят, у «вагнеров», — сказал Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Он добавил, что «вагнеровцы» в непростых условиях, но продолжают движение вперед, что бы противник ни делал, поселок за поселком освобождают.

«И сейчас район Ступки освободили. С учетом того, что там за каждый дом идет бой, это прямо серьезный успех на данном этапе», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что практически все дороги в город находятся под огневым контролем ВС РФ, но Киев ещё не готов сдать Артёмовск — и «в этой мясорубке украинский режим продолжает перемалывать своих же военных».

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские штурмовые отряды ведут боевые действия уже почти в центре Артёмовска.

Все пути в город находятся под огневым контролем ВС России. Вместе с тем Кимаковский предупредил, что пока рано вести разговор об оперативном окружении населенного пункта.

Также отметим, президент Украины Владимир Зеленский особо выделил сложную обстановку под Артёмовском в Донецкой Народной Республике, докладывая о положении ВСУ.

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