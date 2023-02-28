Песков: Путину пока некогда думать об участии в выборах

Москва, , 10:26 — REGNUM Выборы, в том числе президентские, будут готовиться в России в условиях спецоперации, однако говорить об участии в них Владимира Путина преждевременно. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в опубликованном 28 февраля интервью «Известиям».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о возможном участии Путина в выборах, Песков подчеркнул, что выборы будут: и сентябрьские, и затем президентские. Это неотъемлемая часть политической жизни страны. Вступление в электоральный сезон начнётся осенью.

«Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин пока не делал каких-либо заявлений о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. Говорить об этом рановато, стоит набраться терпения, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что урегулировать конфликт на Украине и завершить спецоперацию в настоящее время невозможно. СВО продолжится «до достижения цели».