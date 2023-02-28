Бывший томский вице-губернатор пойдет под суд по делу о растрате 79 млн рублей

Томск, , 10:15 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Томской области предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и растрате в особо крупном размере. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Фемида Иван Шилов © ИА REGNUM

В Советский районный суд Томска направлены два уголовных дела об организации и руководстве совершения растраты (ч. 3 ст. 22, ч. 4 ст 160 УК РФ) и использования заведомо ложного документа (ч. 5, ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2020 года по ноябрь 2021 года заместитель губернатора Томской области разработал преступную схему, направленную на растрату средств, выделенных из областного бюджета на создание студенческого городка, в пользу коммерческих организаций.

Отмечается, что обвиняемый действовал не один. К своей схеме он привлёк директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления. Ущерб региональному бюджету оценивается в более чем 79 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области сотрудник патрульно-постовой службы случайно выстрелил в живот своему коллеге.