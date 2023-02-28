Киев, 28 февраля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Подростки из так называемой «ЧВК «Рёдан» устроили массовые драки в Киеве, Львове и Харькове, пишет УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Отмечается, что подростки собирались возле торговых центров.

«(В Харькове) полиция установила 245 участников массового мероприятия, из которых 30 совершеннолетних», — передает агентство.

Отмечается, что среди несовершеннолетних 149 мальчиков и 66 девочек.

МВД Украины назвало эти собрания «флешмобом, организованным Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв опасается, что к образованию так называемой «ЧВК Рёдан» могут быть причастны представители недружественных стран.

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