Симферополь, 28 февраля, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил, что канцлеру Германии Олафу Шольцу нужно уйти в отставку, поскольку он перестал отстаивать интересы своего народа. Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По словам Гемпеля, в настоящее время канцлер ФРГ и возглавляемое им правительство страны являются антинародными и антинемецкими, поскольку они не слышат, что требует от них немецкий народ, именно поэтому они должны уйти в отставку.

Политик считает, что правительство Германии является марионеточным режимом Соединенных Штатов.

«Немецкий народ заслуживает более достойного канцлера, которому важна сильная Германия в союзе с Россией, а не подхалимство перед США», — подчеркнул Гемпель, добавив, что, несмотря на мнение немецкого общества, Шольц продолжает поддерживать нацистский режим на Украине, также продолжаются поставки Киеву оружия.

В минувшие выходные в Берлине состоялась крупная манифестация против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину, а также за мир.