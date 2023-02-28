Лондон, 28 февраля, 2023, 10:06 — ИА Регнум. «Неортодоксальные» экономические решения может принять Россия на фоне санкций. Об этом 28 февраля пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на рейтинговое агентство Moody’s.

ИА REGNUM Россия

Согласно прогнозу, в 2023 году объём российского ВВП сократится на 3%, из-за чего растёт вероятность принятия Москвой «неортодоксальных» экономический решений.

Отмечается, что такими решениями могут стать «монетарное финансирование, которое может привести к негативным последствиям для инфляции и макрофинансовой стабильности».

При этом оценки Moody’s значительно расходятся с прогнозом Международного валютного фонда (МВФ), который считает, что в 2023 году ВВП России вырастет на 0,3%, а в 2024-м — на 2,1%.