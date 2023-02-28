Херсон, , 09:51 — REGNUM Артиллеристы ВС России уничтожили ночью 28 февраля в херсонском районе Камышаны РСЗО «Град» ВСУ вместе с боекомплектом и расчетом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Ночью артиллерийским огнем в районе Камышаны уничтожена РСЗО БМ-21 с боекомплектом, потери — трое погибших военных ВСУ», — сказал он.

Кроме того, вечером 27 февраля в районе села Янтарное под Херсоном артиллерийским огнем был уничтожен миномет 120 мм с боекомплектом и расчетом, ВСУ потеряли пять человек убитыми и двоих ранеными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее порядка 20 военнослужащих ВСУ было ликвидировано в ходе совместной боевой работы разведывательных подразделений и расчетов буксируемых гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск России.

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