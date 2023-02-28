Бамако, 28 февраля, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Африканские государства хорошо знакомы со способностью западных стран разжигать конфликты. Об этом заявил премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мали

Он отметил, что в начале 90-х годов наблюдал за распадом восточного блока.

«И все понимали, что за этим стояли тайные договоренности, даже если не видели их», — приводит РИА Новости его слова.

Политик предположил, что основа этих договоренностей была связана с прекращением гонки вооружений и распространения НАТО на восток.

«Это очевидный мыслительный и исторический анализ. А как вы понимаете, мы в нашем регионе очень хорошо знаем возможности Запада разжигать войны», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о развале ВСУ в случае ухода специалистов НАТО. А ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что затяжной конфликт на Украине приведет к катастрофическим для США последствиям из-за американского вмешательства.