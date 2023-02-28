Туапсе, Краснодарский край, , 09:43 — REGNUM Спасатели ликвидировали пожар, который произошел ночью на территории нефтебазы в Туапсе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС России.

Пожарники Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы поступило в 02:15 по мск 28 февраля.

«В 02:30 пожар локализован на площади 200 квадратных метров. В 03:00 полная ликвидация пожара», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что нефтяные резервуары не затронуты, разлива нефтепродуктов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возгорание с последующим взрывом произошло в ангаре на территории завода на северо-востоке Москвы. Общая площадь пожара на пике составила 300 кв. метров. Пострадавших в результате ЧП нет.

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