Москва, 28 февраля, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Шоу «Ледниковый период», намеченное в Москве на 4 марта, не состоится в связи с болезнью фигуриста Романа Костомарова. Об этом режиссёр-постановщик шоу Илья Авербух сообщил 28 февраля изданию «Спорт-Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Роман Костомаров

Предполагалось, что в рамках весеннего турне шоу пройдёт в 25 городах, в том числе в Москве. Однако, по словам Авербуха, из-за трагических событий с Костомаровым готовиться к выступлениям невозможно.

«Мы отменили московское шоу. Тур готовился заранее, в нём много городов, где проводят промоутеры, и отменять другие шоу было нереально. Но то, что я мог, отменил, так как невозможно проводить в такой ситуации шоу», — заявил Авербух.

Он добавил, что пока прорабатывается программа к 9 Мая, но окончательное решение не принято. Шоу точно состоится в Санкт-Петербурге, есть наработки и по выступлениям в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, Романа Костомарова госпитализировали в январе из-за пневмонии. Фигурист остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.

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