Москва, , 10:12 — REGNUM Подземный толчок магнитудой 5,0 произошёл у границы Таджикистана и Китая, сообщение об этом опубликовано 28 февраля на сайте Единой геофизической службы РАН.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Землетрясение зафиксировано в 04:21 мск в пограничной области Таджикистана и автономного района Синьцзян на северо-западе КНР. Его эпицентр, по предварительным данным, находился на китайской территории в 16 км к юго-востоку от села Нура.

«Широта 38.12, долгота 73.27, mb 5.0», — указано в сообщении.

27 февраля в МЧС Казахстана сообщили о толчке магнитудой 5,9 на границе Китая и Киргизии. Землетрясение произошло в 03:42 в 279 км к юго-востоку от Алма-Аты, очаг находился на глубине 15 км.