Берлин, , 09:23 — REGNUM Российский танк Т-72, который был установлен перед посольством РФ в Берлине, демонтировали, передает 28 февраля телеканал zdf.

Берлин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что танк был демонтирован в ночь на 28 февраля, его увезли в неизвестном направлении. Ожидается, что следующая провокация с российским подбитым танком будет проведена в Нидерландах.

Напомним, в Берлине акция в память о начале спецоперации на Украине сразу пошла не по плану. Жители Германии начали нести цветы именно в память о погибших русских военнослужащих.

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