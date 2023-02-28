Москва, , 09:24 — REGNUM Процесс создания единой валюты государств БРИКС имеет некоторые сложности, но есть и альтернативные решения. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать единые валюты в рамках объединения при использовании во взаимных расчетах. Ранее президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в июне 2022 года предложил подумать над возможностью учреждения международной резервной валюты на основе корзины валют государств БРИКС.

Панкин отметил, что доля недолларовых операций между государствами БРИКС постоянно увеличивается, поэтому неудивительно, что высказываются предложения о создании единой валюты объединения.

«Вместе с тем, надо признать, существуют и определенные сложности в данном вопросе», — приводит ТАСС его слова.

Дипломат уточнил, что имеются и альтернативные решения. Так, предполагаемую валюту БРИКС более прагматично было бы рассматривать не как замену национальным, а в качестве нового перспективного многостороннего инструмента, который будет основан на корзине валют стран — участниц объединения.

«Одна из ранее предложенных моделей предполагает функционирование валюты БРИКС в качестве резервной по аналогии со специальными правами заимствования, выпускаемыми МВФ», — отметил он, добавив, что этот вариант требует глубокой проработки.

Как передавало ИА REGNUM, в БРИКС входят пять стран: Россия, Бразилия, Индия, ЮАР, Китай. Стать участниками БРИКС могут Турция, Египет, а также Саудовская Аравия. По словам Путина, страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по всему спектру повестки дня.