Брянск, 28 февраля, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Беспилотный аппарат ВСУ сбит в воздушном пространстве Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз 28 февраля в своём телеграм-канале.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

Беспилотник, залетевший в Суражский район, уничтожили российские военные. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы, уточнил губернатор.

Суражский район находится на северо-западе Брянской области и граничит с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области. В селе Зёрново в результате загорелся жилой дом.