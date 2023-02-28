Мелитополь, , 09:09 — REGNUM В Запорожской области предприятия досрочно избавились от гривны, процесс обмена этой валюты на рубли будет прекращен с 1 марта. Об этом 28 февраля заявил вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко.

Гривна Иван Шилов © REGNUM

В Запорожской области бивалютная зона прекратила функционировать с 1 января 2023 года. На территории региона единственной официальной валютой стал российский рубль. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые были держателями украинской гривны, был дан срок до апреля обменять эту валюту на рубли в банках.

По словам Козенко, предприятия области досрочно выполнили данное требование, они избавились от гривны, сдав её либо обменяв на рубли в российских банках, которые работают в регионе.

«Продлевать срок сдачи гривны нет необходимости», — приводит РИА Новости его слова.

Политик уточнил, что юридические и физические лица сдали более 112 млн гривен, срок обмена гривны для физических лиц не ограничен. Население может произвести обмен этой валюты на российские рубли в банках. При этом не установлено ограничение на объем валюты при обмене.