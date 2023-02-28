Омск, 28 февраля, 2023, 08:57 — ИА Регнум. В Омской области сотрудник патрульно-постовой службы случайно выстрелил в живот своему коллеге, сообщили 28 февраля в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По данным ведомства, вечером 27 февраля сотрудник ППС находился на патрулировании по улице Петра Ильичева в городе Калачинске.

«Сотрудник допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы.

По результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения со службы, будут привлечены сотрудник полиции, который выстрелил в коллегу, а также его непосредственные руководители, заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля стало известно, что в сотрудника специального подразделения Росгвардии ОМОНа выстрелили в центре Санкт-Петербурга.

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