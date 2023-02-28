Марочко: Киев направляет мобилизованных в Купянск без подготовки

Луганск, , 09:03 — REGNUM Мобилизованных украинских граждан без какой-либо военной подготовки свозят в город Купянск Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 28 февраля в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации его источников, у вновь прибывших нет навыков обращения с оружием, а пройти спецподготовку им не дают. Из-за этого происходят конфликты между мобилизованными и их непосредственными командирами.

«Отмечено прибытие порядка 700 мобилизованных, не прошедших спецподготовку украинских военнослужащих, которых расквартировывают на гражданских объектах и в домах мирных граждан», — написал Марочко.

Ранее эксперт сообщил о резком увеличении небоевых санитарных потерь в рядах ВСУ на краснолиманском направлении. Военнослужащие сутками находятся в заполненных водой окопах.