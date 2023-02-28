Симферополь, , 08:54 — REGNUM Серьёзная авария на водоводе произошла в городе Евпатории. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба городской администрации в своём телеграм-канале.

Евпатория Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По её информации, авария на водоводе произошла в районе Прибрежного. В результате городе было ограничено водоснабжение, будет организован развоз питьевой воды.

Уточняется, что аварийная ситуация на водоводе ликвидирована. Сейчас рабочие заваривают поврежденную трубу на месте прорыва, после этого они начнут заполнять систему.

«Полное восстановление водоснабжения планируется утром 1 марта», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, в результате аварии без воды остались 120 тысяч жителей Евпатории.