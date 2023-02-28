Минобороны РФ: ВСУ применяли термические боеприпасы
Москва, 28 февраля 2023, 08:44 — REGNUM Часть компонентов боеприпасов термического действия, которые были использованы против Вооружённых сил России в ходе спецоперации, была произведена в Чехии. Об этом 28 февраля на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
Он напомнил, что специалисты химических лабораторий Минобороны России могут достоверно определить не только тип примененного химиката, но и страну, в которой он был произведён.
Кириллов уточнил, что против российских войск на Украине были применены самодельные боеприпасы.
«Проведенные исследования доказали, что это боеприпасы термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведены в Чехии», — сообщил он.
Как передавало ИА REGNUM, согласно данным Минобороны России, власти США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив в этом Россию.