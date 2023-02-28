Москва, 28 февраля 2023, 08:44 — REGNUM Часть компонентов боеприпасов термического действия, которые были использованы против Вооружённых сил России в ходе спецоперации, была произведена в Чехии. Об этом 28 февраля на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
© Сергей Бобылев/ТАСС

Он напомнил, что специалисты химических лабораторий Минобороны России могут достоверно определить не только тип примененного химиката, но и страну, в которой он был произведён.

Кириллов уточнил, что против российских войск на Украине были применены самодельные боеприпасы.

«Проведенные исследования доказали, что это боеприпасы термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведены в Чехии», — сообщил он.

Возможности Минобороны РФ
Возможности Минобороны РФ
Из анализа документов, касающихся угроз радиационной безопасности. Минобороны РФ

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным Минобороны России, власти США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив в этом Россию.