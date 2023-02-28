Минобороны: в Чехии произведены части компонентов термических снарядов, применяемых против ВС России

Москва, , 08:44 — REGNUM Часть компонентов боеприпасов термического действия, которые были использованы против Вооружённых сил России в ходе спецоперации, была произведена в Чехии. Об этом 28 февраля на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Министерство обороны РФ © Сергей Бобылев/ТАСС

Он напомнил, что специалисты химических лабораторий Минобороны России могут достоверно определить не только тип примененного химиката, но и страну, в которой он был произведён.

Кириллов уточнил, что против российских войск на Украине были применены самодельные боеприпасы.

«Проведенные исследования доказали, что это боеприпасы термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведены в Чехии», — сообщил он.

Возможности Минобороны РФ Из анализа документов, касающихся угроз радиационной безопасности. Минобороны РФ

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным Минобороны России, власти США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив в этом Россию.