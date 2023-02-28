* «Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, , 08:52 — REGNUM Около 6 тыс. файлов с документами кадровой службы украинского националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнародовала хакерская группировка RaHDit с помощью портала «НемеZида».

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Группа, название которой переводится как «Злые русские хакеры», взломала компьютеры подразделения националистов. В распоряжении хакеров оказались приказы боевых расчётов, списки участников боевых действий, личные дела, послужные списки, данные о награждениях, а также, к примеру, информация о самовольном уходе боевиков из расположения подразделения.

Документы послужат основанием для расследований, сообщили в группировке.

Ранее группа RaHDit обнародовала сведения об офицерах НАТО, действующих против России в киберпространстве, информацию о 1,5 тыс. сотрудников службы внешней разведки Украины, о 700 сотрудниках СБУ и ГУР минобороны Украины. После начала СВО эти же хакеры взломали все 755 украинских правительственных сайтов.