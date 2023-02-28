Минобороны РФ: в случае провокации Запада с химикатами на Украине виновники будут наказаны

Москва, , 08:39 — REGNUM Если западные страны реализуют провокацию с использованием токсичных химикатов на Украине, виновники будут установлены и наказаны, заявил 28 февраля начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Министерство обороны РФ © Антон Новодережкин/ТАСС

«Предупреждаем, что в случае провокаций с использованием токсичных химикатов истинные виновники будут нами установлены и наказаны», — сказал он на брифинге.

Кириллов добавил, что Министерство обороны продолжит работу по разоблачению преступной деятельности стран Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

Примеры провокационных действия США Из анализа документов, касающихся угроз радиационной безопасности. Минобороны РФ

Как передавало ИА REGNUM, по информации Минобороны России, Евроатлантический координационный центр (структура в составе НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты, среди которых антидоты от зарина и зомана. Ранее в Минобороны России заявили, что Киев намерен инсценировать заражение местности около одного из радиационно опасных объектов.