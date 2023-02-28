Москва, 28 февраля 2023, 08:39 — REGNUM Если западные страны реализуют провокацию с использованием токсичных химикатов на Украине, виновники будут установлены и наказаны, заявил 28 февраля начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
© Антон Новодережкин/ТАСС
«Предупреждаем, что в случае провокаций с использованием токсичных химикатов истинные виновники будут нами установлены и наказаны», — сказал он на брифинге.

Кириллов добавил, что Министерство обороны продолжит работу по разоблачению преступной деятельности стран Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

Примеры провокационных действия США
Примеры провокационных действия США
Из анализа документов, касающихся угроз радиационной безопасности. Минобороны РФ

Как передавало ИА REGNUM, по информации Минобороны России, Евроатлантический координационный центр (структура в составе НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты, среди которых антидоты от зарина и зомана. Ранее в Минобороны России заявили, что Киев намерен инсценировать заражение местности около одного из радиационно опасных объектов.