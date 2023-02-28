Луганск, 28 февраля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Личный состав ВСУ, вооружение и техника переброшены киевским режимом в город Часов Яр под Артёмовском (до 1924 года — Бахмут), сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 28 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, прибывшие в Часов Яр военнослужащие, вероятно, прошли обучение на полигонах НАТО. Их отличает высокая дисциплинированность и хорошая физическая форма.

«Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колёсной и гусеничной техники. Порядка трёхсот пятидесяти обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров», — добавил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ и российские войска продолжают сражаться за Артёмовск. Власти ДНР заявляют, что штурмовые отряды ВС РФ ведут бои вблизи центра города.