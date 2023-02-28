Москва, 28 февраля, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Факты говорят о том, что США и их пособники намереваются провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. Об этом 28 февраля на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Он отметил, что факты одновременной поставки на Украину токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения во время конфликта масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет.

По его словам, Минобороны России получило информацию о том, что 10 февраля в город Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов были доставлены химические вещества, сопровождаемые группой граждан иностранных государств.

Он уточнил, что данный вагон был доставлен на территорию Краматорского металлургического завода им. Куйбышева, где был разгружен.

«Груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись Би-Зет и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись «Си-Эс — РАЙОТ», три — «Си-Ар — РАЙОТ» с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия», — пояснил Кириллов, добавив, что груз был погружен на бронированные машины производства США, которые в выдвинулись к линии боевого соприкосновения.

Из анализа документов, касающихся угроз радиационной безопасности. Минобороны РФ Основные свойства BZ, CS и CR

Как передавало ИА REGNUM, по информации Минобороны России, Евроатлантический координационный центр (структура в составе НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты, среди которых антидоты от зарина и зомана. Ранее в Минобороны России заявили, что Киев намерен инсценировать заражение местности около одного из радиационно опасных объектов.

Напомним, 22 февраля неправительственная организация США провела конференцию, которая была посвящена событиям на Украине. Во время конференции бывший посол США в Москве Джон Салливан в том числе заявил, что якобы Вооруженные силы России намерены использовать химическое оружие в зоне спецоперации.