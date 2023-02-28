Москва, 28 февраля 2023, 08:22 — REGNUM Евроатлантический координационный центр (структура в составе Североатлантического альянса) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты, среди которых антидоты от зарина и зомана. Об этом 28 февраля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман», — сказал он на брифинге.

По его словам, речь идет о 600 тыс. ампул антидота от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман, 3 млн таблеток от судорог, препаратах для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона (750 тыс. флаконов).

Поставка средств защиты для Украины
Поставка средств защиты для Украины
Из анализа документов, касающихся угроз радиационной безопасности. Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что киевский режим намерен инсценировать заражение местности в районе одного из радиационно опасных объектов. Для реализации замысла на территорию Украины уже доставили из Европы соответствующий груз. В ведомстве уточнили, что контейнеры были доставлены в обход таможенного досмотра.

Цель провокации — обвинить Москву в «нанесении ударов» по радиационно опасным украинским объектам.