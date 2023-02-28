Москва, , 08:22 — REGNUM Евроатлантический координационный центр (структура в составе Североатлантического альянса) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты, среди которых антидоты от зарина и зомана. Об этом 28 февраля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман», — сказал он на брифинге.

По его словам, речь идет о 600 тыс. ампул антидота от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман, 3 млн таблеток от судорог, препаратах для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона (750 тыс. флаконов).

Поставка средств защиты для Украины Из анализа документов, касающихся угроз радиационной безопасности. Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что киевский режим намерен инсценировать заражение местности в районе одного из радиационно опасных объектов. Для реализации замысла на территорию Украины уже доставили из Европы соответствующий груз. В ведомстве уточнили, что контейнеры были доставлены в обход таможенного досмотра.

Цель провокации — обвинить Москву в «нанесении ударов» по радиационно опасным украинским объектам.