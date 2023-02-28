Минобороны РФ: в Краматорск прибыли 11 вагонов с раздражающими веществами

Донецк, , 08:32 — REGNUM Вагоны со шрапнельными боеприпасами раздражающего действия прибыли в подконтрольный киевскому режиму город Краматорск. Груз сопровождали иностранцы, сообщил 28 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Игорь Кириллов © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным Министерства обороны России, отметил он, США и их пособники планируют осуществить на украинской территории провокацию с использованием ядовитых веществ. На фоне боевых действий, как они полагают, эффективного расследования не будет.

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«19 февраля в Краматорске состоялась разгрузка 11 вагонов с грузом шрапнельных боеприпасов со специальной маркировкой. Разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде», — рассказал Кириллов.

Доставка Из анализа документов, касающихся угроз радиационной безопасности. Минобороны РФ

Поезд, уточнил он, прибыл в Краматорск 10 февраля. Вагоны с боеприпасами были помечены надписями «Стройматериалы» и «Цемент». Ранее в США шрапнельные боеприпасы модернизировали, добавив к ним готовые поражающие элементы с жидкими рецептурами раздражающих веществ.