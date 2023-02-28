Минобороны РФ: США готовят на Украине провокацию с химикатами
Москва, 28 февраля 2023, 08:15 — REGNUM Власти Соединенных Штатов намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив в этом Россию. Об этом 28 февраля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.
По его словам, 22 февраля влиятельная неправительственная организация США провела конференцию, которая была посвящена событиям на Украине.
Так, в ходе конференции экс-посол США в Москве Джон Салливан в том числе заявил, что «российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что киевский режим намерен инсценировать заражение местности в районе одного из радиационно опасных объектов. Для реализации замысла на территорию Украины уже доставили из Европы соответствующий груз. В ведомстве уточнили, что контейнеры были доставлены в обход таможенного досмотра.
Цель провокации — обвинить Москву в «нанесении ударов» по радиационно опасным украинским объектам.