Минобороны РФ: США намерены провести на Украине провокацию с токсичными химикатами

Москва, , 08:15 — REGNUM Власти Соединенных Штатов намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив в этом Россию. Об этом 28 февраля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

Игорь Кириллов © Дмитрий Харичков/ТАСС

По его словам, 22 февраля влиятельная неправительственная организация США провела конференцию, которая была посвящена событиям на Украине.

Так, в ходе конференции экс-посол США в Москве Джон Салливан в том числе заявил, что «российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции».

«Расцениваем данную информацию как намерение самих США и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов», — сказал он на брифинге.

Заявление Джона Салливана Из анализа документов, касающихся угроз радиационной безопасности. Минобороны РФ Доставка токсичных химикатов в Краматорск Из анализа документов, касающихся угроз радиационной безопасности. Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что киевский режим намерен инсценировать заражение местности в районе одного из радиационно опасных объектов. Для реализации замысла на территорию Украины уже доставили из Европы соответствующий груз. В ведомстве уточнили, что контейнеры были доставлены в обход таможенного досмотра.

Цель провокации — обвинить Москву в «нанесении ударов» по радиационно опасным украинским объектам.