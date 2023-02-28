МИД РФ: Запад пытается препятствовать морским перевозкам нефти из России
Москва, 28 февраля 2023, 08:17 — REGNUM Западные страны пытаются препятствовать морским перевозкам нефти из России. Об этом заявил замглавы МИД Российской Федерации Александр Панкин.
По его словам, страны Запада осуществляют попытки воспользоваться своим монопольным положением на рынке страховых и финансовых услуг, чтобы препятствовать морским перевозкам нефти из России.
Панкин добавил, что в настоящее время каких-либо значимых экономических последствий от введения таких ограничений не зафиксировано.
«В координации с Минэнерго России проводится работа с основными импортерами нашей нефти», — приводит ТАСС его слова.
Политик также отметил, что на данный момент торговля и энергетическое сотрудничество с дружественными государствами продолжаются без каких-либо политических оговорок с их стороны.
Как передавало ИА REGNUM, США расширили антироссийские санкции. Так, под ограничительные меры попали десятки юридических и физических лиц из России.