Москва, , 08:17 — REGNUM Западные страны пытаются препятствовать морским перевозкам нефти из России. Об этом заявил замглавы МИД Российской Федерации Александр Панкин.

Танкер © Юрий Смитюк/ТАСС

По его словам, страны Запада осуществляют попытки воспользоваться своим монопольным положением на рынке страховых и финансовых услуг, чтобы препятствовать морским перевозкам нефти из России.

Панкин добавил, что в настоящее время каких-либо значимых экономических последствий от введения таких ограничений не зафиксировано.

«В координации с Минэнерго России проводится работа с основными импортерами нашей нефти», — приводит ТАСС его слова.

Политик также отметил, что на данный момент торговля и энергетическое сотрудничество с дружественными государствами продолжаются без каких-либо политических оговорок с их стороны.

Как передавало ИА REGNUM, США расширили антироссийские санкции. Так, под ограничительные меры попали десятки юридических и физических лиц из России.