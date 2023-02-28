Донецк, , 08:08 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадал один мирный житель, сообщили 28 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.

Сотрудник СК РФ в Донецке © Николай Тришин/ТАСС

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранен один человек», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что более 15 тыс. снарядов калибра 155 мм уже выпущено ВСУ по Донецкой Народной Республике. В том числе за год регион 239 раз обстреливали ракетами из РСЗО HIMARS.

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