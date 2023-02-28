В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ пострадал один мирный житель
Донецк, 28 февраля 2023, 08:08 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадал один мирный житель, сообщили 28 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что более 15 тыс. снарядов калибра 155 мм уже выпущено ВСУ по Донецкой Народной Республике. В том числе за год регион 239 раз обстреливали ракетами из РСЗО HIMARS.
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