Луганск, 28 февраля, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Резкий рост небоевых санитарных потерь в рядах ВСУ наблюдается на краснолиманском направлении. Бойцы противника сутками находятся в сырых окопах, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 28 февраля в своём телеграм-канале.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Солдат ВСУ

Он отметил, что из-за потепления в районах, где находятся украинские позиции, в том числе под Сватово, на поверхность выходят грунтовые воды. Военнослужащие ВСУ заболевают, так как сутками находятся в сырых и заполненных водой окопах.

«Следует отметить, что украинское командование не торопится с эвакуацией больных и в большей степени военнослужащие занимаются самолечением», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Количество эвакуированных из-за пневмоний, урологических и простудных заболеваний растёт в геометрической прогрессии и доходит до 15% личного состава, добавил он.

Ранее Марочко сообщил, что иностранные наёмники, которые воюют на стороне ВСУ, жить в окопах отказываются. Их доставляют на позиции на автобусах, а затем забирают обратно.