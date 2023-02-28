Молдавия, , 07:58 — REGNUM Бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что киевская армия может напасть на непризнанное Приднестровье с согласия нынешнего молдавского лидера Майи Санду. Своё мнение экс-президент обнародовал в эфире национального телеканала Prime.

Майя Санду President.gov.ua

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«Могли бы атаковать Приднестровье украинцы? Да, могли бы — с молчаливого или открытого согласия Санду», — сказал Додон.

Он добавил, что очень надеется, что такого не произойдёт.

«Надеюсь, что ей хватит ума и мудрости не допустить этого, иначе это будет самой большой ошибкой, и Майя Санду войдет в историю как президент, который начал здесь войну», — заявил Игорь Додон.

По мнению бывшего президента Молдавии, Приднестровье стало более открытым, впервые за последние 10–15 лет Тирасполь предложил сесть за стол переговоров и начать поиск политического решения.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев стягивает войска вдоль всей границы с Приднестровьем, заявила в эфире телеканала «Рада» 27 февраля пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.