Лондон, 28 февраля, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Дожди и ранняя оттепель сделали грунтовые дороги в зоне спецоперации неподходящими для передвижения техники. Это может привести к срыву планов ВС РФ и ВСУ, сообщило Reuters.

Mil.gov.ua Украинские танки

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По версии издания, распутица существенно усложнит борьбу армий за инициативу в военных действиях. Поля, на которых идут бои, могут стать болотами, а дороги будут походить на реки, предупредило британское СМИ.

Англичане также констатировали, что окопы уже стали неудобными из-за грязи: украинские солдаты вынуждены сидеть на корточках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление на южном направлении в конце марта.