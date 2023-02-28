Лондон, 28 февраля, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Советник по нацбезопасности премьер-министра Великобритании Тим Барроу заявил, что нужно не допустить затяжного конфликта на Украине и вместе с тем ускорить военные поставки ВСУ. Об этом сообщает The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Отмечается, что власти планируют отправить Киеву дальнобойные орудия и высокоточные боеприпасы, дабы «Украина имела средства для самозащиты». Хотя, по словам Барроу, у Великобритании значительно уменьшились запасы вооружения.

«Нам нужно ускорить нашу поддержку», — призвал советник по нацбезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в канадском городе Галифаксе (провинция Новая Шотландия) состоялась акция протеста против поставок оружия Украине и в поддержку выхода Канады из НАТО.