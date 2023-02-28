Посол Антонов заявил о длительном нарушении США Договора СНВ
Посол РФ в Вашингтоне Антонов привёл доказательство безответственности США как ядерной державы
Вашингтон, 28 февраля, 2023, 07:06 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах в течение нескольких лет нарушались положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в том числе были нелегитимно выведены из-под действия ядерного соглашения пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его мнение опубликовано телеграм-каналом посольства.
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Он напомнил о том, как США объявили эту технику неспособной выполнять ядерные задачи и под этим предлогом вывели из-под ДСНВ более сотни единиц опасного вооружения.
Он также вспомнил о том, как «ещё пару лет назад в Вашингтоне открыто обсуждалась возможность организации ядерных испытаний», тогда в Пентагоне в том числе выражали готовность реализовать эти намерения за несколько месяцев.
Посол назвал решение РФ приостановить участие в ДСНВ «единственно верным в сложившихся обстоятельствах» и сказал, что возвращение к договору будет возможно только при пересмотре агрессивной американской антироссийской политики.
Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Антонов также заявил, что ничего, кроме наглого желания «прощупать» защищенность стратегических объектов России, в намерениях США инспектировать базы стратегических наступательных вооружений (СНВ) не просматривается. Он опроверг заявление замгоссекретаря Мэллори Стюарт, пытавшейся возложить на Россию ответственность за ситуацию вокруг ДСНВ.