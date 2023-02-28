Вашингтон, 28 февраля, 2023, 07:06 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах в течение нескольких лет нарушались положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в том числе были нелегитимно выведены из-под действия ядерного соглашения пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его мнение опубликовано телеграм-каналом посольства.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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Он напомнил о том, как США объявили эту технику неспособной выполнять ядерные задачи и под этим предлогом вывели из-под ДСНВ более сотни единиц опасного вооружения.

«Нашим инспекторам так и не предоставили возможность удостовериться в результатах проведенного «переоборудования», — подчеркнул посол.

Он также вспомнил о том, как «ещё пару лет назад в Вашингтоне открыто обсуждалась возможность организации ядерных испытаний», тогда в Пентагоне в том числе выражали готовность реализовать эти намерения за несколько месяцев.

«Если бы США были ответственной ядерной державой, то давно бы ратифицировали ДВЗЯИ. Именно по вине Вашингтона договор до сих пор не вступил в силу», — отметил Антонов, обратив внимание, что своими действиями США подали пример другим странам.

Посол назвал решение РФ приостановить участие в ДСНВ «единственно верным в сложившихся обстоятельствах» и сказал, что возвращение к договору будет возможно только при пересмотре агрессивной американской антироссийской политики.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Антонов также заявил, что ничего, кроме наглого желания «прощупать» защищенность стратегических объектов России, в намерениях США инспектировать базы стратегических наступательных вооружений (СНВ) не просматривается. Он опроверг заявление замгоссекретаря Мэллори Стюарт, пытавшейся возложить на Россию ответственность за ситуацию вокруг ДСНВ.