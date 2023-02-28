В Малатье в Турции вновь произошло землетрясение магнитудой 4,1
Малатья, 28 февраля 2023, 07:01 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано 28 февраля в провинции Малатья на востоке Турции. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Читайте также: При новом землетрясении в Турции погиб один человек, десятки пострадали
Землетрясение произошло в районе Ешильюрт в Малатье. Толчки зафиксированы на глубине 7 км в 05:18 по местному времени.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Численность населения — почти 400 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения 27 февраля в провинции Малатья пострадали десятки человек, есть погибший. Очаг залегал также в районе города Ешильюрта.