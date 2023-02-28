Малатья, , 07:01 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано 28 февраля в провинции Малатья на востоке Турции. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Спасенный из-под завалов мужчина Цитата из Минобороны РФ. 2023. Турция

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Землетрясение произошло в районе Ешильюрт в Малатье. Толчки зафиксированы на глубине 7 км в 05:18 по местному времени.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Численность населения — почти 400 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения 27 февраля в провинции Малатья пострадали десятки человек, есть погибший. Очаг залегал также в районе города Ешильюрта.