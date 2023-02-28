Бамако, 28 февраля, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Поставки военной техники из России в Мали дали возможность переломить ситуацию с терроризмом в стране и теперь боевики не так активны, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства республики Шогель Кокалла Маига.

Rgaudin Флаг Мали

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«Мы можем подтвердить, что страх перешёл в другой лагерь. Террористы больше не вызывают страх у малийцев. Наоборот, малийская армия вызывает страх у террористов, это важно. Сотрудничество с Россией продолжится», — сказал Маига.

Отметим, Россия поставляет в Мали военно-транспортные вертолёты Ми-171, военные самолеты — штурмовики Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, в ФРГ не уверены, сохранится ли до 2024 года воинский контингент бундесвера на территории Мали.