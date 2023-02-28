Вроцлав, Польша, 28 февраля, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Перечёркнутый основной символ государственного герба Украины — трезуб разместили футбольные болельщики возле поля во время футбольного матча в Польше. На баннере было написано «Это не наша война», сообщило польское издание Gazeta Wroclawska.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Лозунг появился через час после начала игры на стадионе во Вроцлаве, где играла местная команда «Шленск». Издание сочло удивительными такие действия болельщиков на фоне того, что вроцлавский клуб ранее активно поддерживал Украину, собирая гуманитарную помощь. СМИ указывают и на то, что менеджер издаваемого клубом журнала — украинка. Подчёркивается также, что скандальный баннер появился возле ворот футбольной команды гостей матча.

Ранее подобная акция уже проходила на спортивных соревнованиях в Польше. Тогда фанаты «Шленска» во время матча вывесили баннер с надписью «Нет украинизации Польши», инцидент бурно обсуждался в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, из 20 тысяч польских наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ против российских войск, погибли уже 2,5 тысячи человек, заявил ранее бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.