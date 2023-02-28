Посол Антонов обвинил США в наглом желании прощупать защищенность стратегических объектов России

Москва, , 06:11 — REGNUM Ничего, кроме наглого желания «прощупать» защищенность стратегических объектов России в намерениях США инспектировать базы стратегических наступательных вооружений (СНВ), не просматривается. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя выступление замгоссекретаря Мэллори Стюарт на площадке «Брукингского института», в котором она попыталась возложить на Россию ответственность за ситуацию вокруг ДСНВ.

СНВ-3 Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Манера администрации перекладывать с больной головы на здоровую нас давно не удивляет. Однако непредвзятым наблюдателям ущербность американской логики должна быть очевидна», — считает Антонов.

По мнению дипломата, Белый дом развязал против России масштабную гибридную войну, втянул в неё своих европейских союзников. При этом США открыто декларируют цель — нанести РФ стратегическое поражение.

«И при этом, как ни в чем не бывало, настаивают на инспектировании наших баз СНВ. Тех самых, которые при содействии Пентагона подверглись украинским атакам. Где здесь приверженность духу и букве ДСНВ и его ключевой цели — укреплять безопасность участников соглашения? Ничего, кроме наглого желания «прощупать» защищенность наших стратегических объектов, не просматривается», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры с Россией по вопросам Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США готовы начать немедленно, если к этому готова российская сторона. Такое заявление сделала 23 февраля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.