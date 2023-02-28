Вашингтон, 28 февраля, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Состояние здоровья американского лидера Джо Байдена представляет угрозу для США. С таким заявлением выступил бывший врач Белого дома конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

Gage Skidmore Джо Байден

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«Это ужасно, что Байден является нашим главнокомандующим. Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днём он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем», — написал Джексон в своем Twitter.

Специалист уверен, что из-за «снижения когнитивных функций» президента могут «гибнуть люди».

Как сообщало ИА REGNUM, тревогой в связи с тем, что истинные данные о состоянии психического здоровья Байдена могут скрывать, поделился ранее Ронни Джексон, который лечил Барака Обаму.