РИА Новости: российские военные штурмуют позиции ВСУ с помощью дронов-камикадзе

Москва, , 05:16 — REGNUM Малые беспилотники-камикадзе были применены в зоне спецоперации. Дроны способны автоматически выбирать маршрут к цели, сообщило РИА Новости.

Дрон

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Разведывательно-ударная система с такими беспилотниками особенно эффективно используется в городских условиях, уточнил источник издания.

«Подразделениями российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа», — отметил он.

Специальный комплекс работает так, что для атаки необходимо просто указать точку на пульте управления, всё остальное беспилотник делает самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска превосходят военные формирования Украины в части применения беспилотников, ранее заявил агентству Yonhap наёмник из Республики Корея по фамилии Ким. По его словам, дроны ВС РФ превосходят аналогичное оборудование ВСУ как по количеству, так и по характеристикам. Кроме того, российские военные эффективно создают помехи для украинских беспилотных летательных аппаратов.