РИА Новости: украинские пленные семьями вступают в российский добровольческий батальон

Москва, , 04:57 — REGNUM Украинские пленные, находящиеся в колонии, принимают решения семьями вступить в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Об этом РИА Новости рассказал пограничник ВСУ Кирилл Спасский.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: Мэр Белгорода рассказал о попадании беспилотника ВСУ в квартиру через окно

Он встретил в колонии своего отца и кума. Вместе мужчины приняли решение вступить в создаваемый батальон.

Информацию о формировании батальона из пленных ВСУ подтвердил и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Как сообщил бывший командир танка ВСУ Андрей Тищенко, который назначен старшим одного из подразделений батальона, под его руководством уже около 70 человек, большинство из которых имеют боевой опыт.

С добровольцами из числа пленных будут заключены контракты от имени Вооруженных сил России на общих основаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, повреждены три автомобиля и имущество в одной из квартир в Белгороде в результате атаки беспилотными летательными аппаратами. Один из дронов ВСУ влетел в окно жилого дома.